Mutui prima casa, in Italia servono in media 4 mesi e mezzo

Avete in mente di acquistare una casa? Proviamo a vedere quanto tempo occorre per ottenere l'erogazione di un mutuo prima casa in Italia.; secondo Facile.it e Mutui.it, che hanno seguito l'iter di un campione di quasi 1.800 pratiche concluse fra il 01 gennaio 2016 ed il 30 giugno 2017, dalla prima richiesta di informazioni fino all'effettiva erogazione il sole sorge e tramonta 134 volte, ovvero servonoL'analisi ha evidenziato che esistono differenze importanti nei tempi sia in base alla tipologia di mutuo richiesto - si oscilla fra i 115 giorni del finanziamento per liquidità ai 140 di quello legato, in assoluto il più lento – sia in base alla regione in cui si presenta la richiesta di mutuo.- La regione in cui gli aspiranti mutuatari devono aspettare più a lungo è l'con un tempo medio, fra la prima richiesta di informazioni e l'effettiva erogazione, di ben 153 giorni. Appena sotto la soglia dei 5 mesi la Sardegna ed il Piemonte (entrambe 147 giorni); sopra la media italiana anche Calabria (143 giorni), Puglia (139), Campania (138) e Lombardia (135).Curiosamente, però, la maglia nera in ambito provinciale è conquistata dache, con ben 204 giorni di media, è il posto in cui è stato necessario il tempo maggiore per arrivare alla conclusione dell'acquisto immobiliare tramite mutuo.