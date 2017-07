Confcommercio: troppe tasse dietro aumento evasione

(Teleborsa) -. La maggiore pressione fiscale tra il 2011 e il 2014 ha determinato un incremento del tasso di evasione fiscale, mentre le risorse in campo per la crescita appaiono ancora insufficienti.Questo è quanto risulta da un'inchiesta di, secondo cui la crescita dell'evasione (+5,3%) sarebbe da attribuire interamente alla maggiore pressione fiscale locale (vicina al 30%). Tassazione che deve essere ridotta anche per il ministro Padoan , intervenuto al convegno di presentazione., l'Ufficio Studi stima che il governo dovrà reperire 8 miliardi aggiuntivi. Tra impieghi per disattivare le clausole di salvaguardia, le misure per i giovani e contro la povertà servono 23,5 miliardi; mentre le risorse individuate ammontano solo a 15,5.osserva il rapporto - si potrebbero recuperare 42,8 miliardi da emersione ed evasione fiscale nel medio periodo, condal 13% al 7,7% del PIL (2014), e della pressione fiscale legale dal 49,8% al 46,9%.