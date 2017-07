Risparmio, CdM approva decreto attuativo sui mercati degli strumenti finanziari

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidentee del Ministro dell’economia e delle finanzen, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione di una direttiva UE(cosiddettaII) di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) sulla stessa materia (cosiddetto).La direttiva e il regolamento, con lo scopo di dare delle norme un mercato sempre più vario e complesso, caratterizzato dall'incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici. Lnel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto "passaporto unico") con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I principali soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono le Società di Investimento Mobiliare (), le banche che prestano servizi di investimento, le Società di Gestione del Risparmio (SGR) che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di Paesi terzi.e. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (ri.Sito o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.e con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.Il recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo al'’istituto della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing).