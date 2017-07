Mercati cauti. Focus su dati macro e risultati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la settimana all'insegna della cautela, con, mentre sembrano lasciarsi alle spalle i timori legati alL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,46%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.piatta, che tiene la parità. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%, grazie ai conti positivi di HSBC . Senza spuntisuldello 0,28%.(+0,96%),(+0,88%) e(+0,73%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,12%.di Milano, troviamo(+1,67%) che festeggia la doppietta Vettel-Raikkonen in Ungheria.Bene inoltre(+1,12%) seguita da(+1,11%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,53%.di Milano,(+1,74%),(+1,30%),(+1,22%) e(+1,18%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%, dopo che