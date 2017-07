STM, da Invitalia finanziamenti per 38 milioni di euro per potenziare stabilimento di Catania

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Giornata di guadagni perche allamostra un rialzo dell'1,69%. A dare una spinta al rialzo la notizia chee ilhanno firmatoL'intesa, sottoscritta anche dai (IMM-CNR), inaugura la nuova procedura che,dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (una società per azioni italiana partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia) è"Questo accordo – afferma, amministratore delegato dia – conferma che investire nell'innovazione tecnologica è la via migliore per creare o tutelare l’occupazione".