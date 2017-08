Frena la crescita manifatturiera dell'Eurozona

(Teleborsa) - L’inizio del terzo trimestre ha osservato una leggera moderazione del recente e forte tasso di espansione del settore manifatturiero dell’eurozona. Lo rileva l’del Settore Manifatturiero dell’Eurozona chedi 57,4 eIl PMI è ormai rimasto al di sopra della soglia di non cambiamento di 50 per 49 mesi consecutivi.Ildelle condizioni operative è stato registrato in(60),(58,9) e(58,1 da stima flash 58,3), anche se tra queste nazioni solo i Paesi Bassi hanno riportato un tasso di espansione più veloce, al valore record in 75 mesi. Forti crescite sono state inoltre osservate in Italia (55,1), Francia (59,4 da 55,4), Irlanda (54,6) e Spagna (54). La crescita in Francia ha riportato un’accelerazione al tasso più veloce in più di sei anni, mentre le altre tre nazioni hanno registrato miglioramenti più lenti rispetto al mese precedente. Lacon 50,5, e segnala solo la"Le imprese manifatturiere dell’eurozona hanno di nuovo riportato a luglio una vivace attività. Il PMI si è attestato leggermente al di sotto della precedente stima flash, con un valore ancora incoraggiante, ma scivolato al tasso più basso in quattro mesi" - affermapresso IHS Markit - sottolineando che "l’indagine indica come, supportando il periodo di crescita migliore della regione in sei anni".