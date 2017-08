Enervit chiude un semestre in crescita

Enervit

(Teleborsa) -archivia i primi sei mesi dell'anno con risultati in crescita.Al 30 giugno 2017, il Gruppo ha registratopari a 30,6 milioni di euro in crescita dello 0,9% rispetto ai 30,4 milioni di Euro conseguiti nel primo semestre 2016.L'pari a 4,1 milioni evidenziando una crescita del 36,5% rispetto ai 3 milioni registrati al 30 giugno 2016.arriva a 3,1 milioni in crescita del 57,9% rispetto ai 2 milioni conseguiti al 30 giugno 2016.Il Gruppo Enervit, al 30 giugno 2017,(+85,3%) rispetto al 30 giugno 2016 quando era pari a 1,2 milioni di euro.Laal 30 giugno 2017 è negativa, in flessione per effetto dell’andamento stagionale dei flussi rispetto al 31 dicembre 2016 quando era positiva per 2 milioni., il titolo gioisce mostrando un rialzo del 3,72%.