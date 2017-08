Eurozona, attività economica ancora solida a luglio

(Teleborsa) -. La lettura media dell'indicesia per lasia per isi conferma sulla media mensile più alta in 6 anni, e permane in zona espansione (oltre i 50 punti).A luglio l'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è mantenuto a, come la stima preliminare e in linea con il dato consolidato di giugno. Centrate le attese del mercato.Nello stesso periodo ilviene confermato in ribasso adai precedenti 56,3 punti del mese di giugno, ma il dato si è rivelato leggermente inferiore rispetto alla stima flash (55,8 punti).Per quanto riguardatocca il suo record da 3 mesi (56,2 punti), mentre lasi conferma la migliore per crescita (56,7 punti).si posizionano al di sotto del dato europeo (55,6 e 54,7 rispettivamente)."Gli elevati valori registrati dal PMI fanno procedere l'economia dell'Eurozona nella giusta direzione per segnare un altro forte trimestre, con dati che indicano un incremento del PIL trimestrale di tutto rispetto dello", ha affermato. Il rallentamento del tasso di crescita potrebbe suscitare "cautela tra i responsabili delle politiche monetarie" secondo l'esperto.