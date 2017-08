Mobilità, l’Iran studia l’alta velocità italiana. Tour di incontri con Italferr

(Teleborsa) - Ingegneri delle ferrovie iraniane in Italia per studiare l'alta velocità ferroviaria tricolore.L’, apprendere conoscenze specialistiche sulle caratteristiche strutturali e tecnologiche del sistema Alta Velocità/Alta Capacità italiano, uno dei migliori al mondo.Gli ingegneri di Italferr (Gruppo FS Italiane) hanno illustrato ai colleghi iraniani le best practices impiegate in Italia nella progettazione e costruzione degli oltre 1.000 km di linee veloci.“Queste occasioni di cooperazione e collaborazione – sottolinea– hanno l’obiettivo di rafforzare il già profondo rapporto di fiducia reciproca con imprese che operano nel settore ferroviario della Repubblica islamica dell’Iran.. I piani di sviluppo del traffico ferroviario iraniano prevedono, infatti, nel periodo 2005-2025, un”, ha concluso Carganico.Il viaggio studi della delegazione iraniana è avvenuto a valle della recente visita a Teheran di. A Teheran il Gruppo FS Italianedi RAI in collaborazione con l’Università delle Scienze e Industria di Teheran.L’accordo rientra nell’ambito del, per lo sviluppo della rete alta velocità ferroviaria dell’Iran sulle linee Qom - Arak, per cui si sta lavorando per chiudere un contratto da 1,2 miliardi di euro, e Teheran - Hamedan.FS Italiane, in qualità di General Contractor, provvederà alla progettazione, alla realizzazione, ai test e alla messa in servizio delle linee veloci Qom - Arak e Teheran - Hamedan.