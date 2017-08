Concorso Dirigenti Scolastici: si attende il parere della Corte dei Conti e autorizzazione MEF

(Teleborsa) - Sul Concorso Dirigenti Scolastici si attende il parere dellae l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF)Il sindacato della scuolaè pronto a ricorrere per far partecipare i precari con cinque anni di servizio, dopo aver già vinto al TAR Lazio., Presidente nazionalee segretario confederalelancia il suo ultimo appello al Governo: "perché non promuovere una nuova sessione riservata ai ricorrenti 2011 prima della decisione della Consulta? Perché non creare una sessione riservata ai vicari con tre anni di esperienza o una super valutazione del punteggio? Perché non assumere tutti i presidi incaricati?".Sono soltanto alcune delle domande quelle poste darispetto a un'evidente emergenza: "Le nostre scuole sono senza presidi, i vicari senza esoneri, presidi incaricati da anni e ancora gli ultimi concorsi per dirigenti scolastici sotto la lente della Corte costituzionale per sanatorie parziali che non hanno chiuso il contenzioso. A queste domande manca ancora una risposta mentre il sottosegretario, l'onorevole, nel rispondere all’interrogazione a firma dell’onorevole Coscia (PD),, dopo il parere del Consiglio di Stato. Si attende ora la Corte dei Conti e il MEF”.