Petrolio, prezzi in calo. Attese news dall'OPEC

(Teleborsa) - Le quotazioni di petrolio retrocedono dai massimi di nove settimane, penalizzate dalIlsi porta a quota 51,9 dollari al barile con un calo di oltre un punto percentuale, mentre ilscambia a 49,01 dollari (-1,21%).Da quanto i produttori petroliferi del Cartello hanno esteso l'accordo per ridurre l'output di 1,8 milioni di barili al giorno, fino alla fine di marzo del 2018, sono aumentati i. Il focus degli investitori resta puntato sul(7-8 agosto) ad Abu Dhabi per discutere le modalità di rafforzare il rispetto dell'intesa.L'ultimo dato aggiornato sulle- fornito dall', divisione del Dipartimento dell'Energia americano - ha mostrato un calo degli stock inferiori al previsto, mentre la domanda di benzina è cresciuta al record di 9,84 milioni di barili. Per contro, l’American(API) aveva mostrato che lo stock di greggio è salito di circa 2,6 milioni di barili contro attese per una contrazione di 3,4 milioni.