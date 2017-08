Volkswagen in cerca di fiducia, bonus per le auto diesel

Volkswagen

(Teleborsa) -per liberarsi di dosso le accuse del Dieselgate . La mossa del gruppo di Wolfsburg è quella di offrire ai possessori di vecchie auto dieselper l'acquisto di una nuova vettura.La decisione arriva dopo ildel paese per ridurre le emissioni inquinanti di questi motori, che aveva impegnatoedad a ggiornare gratuitamente il software per il controllo delle emissioni., che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,47%. Il quadro tecnico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 129 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 130,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 128,1.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)