Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Fiat Chrysler

Exor

Atlantia

BPER

Tenaris

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della, nonostante la chiusura incerta di Wall Street e la performance debole di Tokyo , che saranno pubblicate stasera. In Europa, preoccupazione per le nuove contestazioni dei falchi tedeschi sul Piano QE della BCE , mentre la crescita della Germania è rallentata bruscamente L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Sulla parità lo, che rimane a quota 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.ben impostata, che riporta un +0,75%, giornata positiva per, che sale di un +0,59%, seduta buona per, che riflette un aumento dello 0,76%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,97%.Tra idi Milano, in evidenza ancora(+3,01%), dopo le voci dei giorni scorsi di unì'offerta cinese. Segue la controllante(+2,30%).Bene anche(+1,68%) e(+1,58%).Fra i peggiori di oggi, che apre la seduta con -0,68%.