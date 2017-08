Borse europee in rosso con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allineano alla performance debole di Wall Street, dopo alcuni dati in chiaroscuro e le indicazioni emerse dalla Federal Reserve sulla politica monetaria . Oggi le minutes della BCE hanno segnalato la possibilità di un cambio della forward guidance ma è ancora prematuro pensarci.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Lieve calo dell', che scende a 1.284,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.debole, con un calo dello 0,49%, discesa più forte per, che cede un -0,61%, in scia, con un calo frazionale dello 0,57%., in flessione dello 0,89% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 24.038 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,04%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,9 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,17%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,19 miliardi di euro.Tra i 220 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 72, mentre 133 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 15 azioni.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,19% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,39%),(-1,27%) e(-1,20%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,88%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,77%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,77%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%.Fra i più forti ribassi si segnala, che ha archiviato la seduta a -2,62%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,05%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.