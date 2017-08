Borse europee deboli. A Milano vola Fiat Chrysler

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -complici i timori degli investitori sulla capacità dell'amministrazione Trump di avanzare nella sua agenda politica. A riacutizzare i dubbi è stata la, Stephen Bannon. Il licenziamento, di per sé non ha colto di sorpresa i mercati, ma ha alimentato lefatte in campagna elettorale.L'attenzione degli addetti ai lavori, resta puntata questa settimana sul simposio di Jackson Hole dove saranno presenti i principali banchieri centrali tra cui il, che potrebbe far chiarezza sulle prossime mosse della banca americana. Presenzierà inoltre il, che interverrà anche mercoledì dalla Germania.Lieve calo dell', che scende a quota 1,174.mentre nel corso della, i Markite iLieve aumento dell', che sale a 1.287,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 48,46 dollari per barile. Occhi puntati sulla, nella quale si discuterannoInvariato lo, che si posiziona a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,02%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,37%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%. Contrazione moderata per, -0,42%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.799 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,46%. Sulla sua scia, è ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,72%. A spingere gli acquisti, sono le indiscrezioni portate avanti dal sito USA, Automotive News, secondo cuida FCA.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%.Tra i finanziari, sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,02%),(+1,62%),(+1,07%) e(+0,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30% dopo che Banca IMI ne ha ridotto la raccomandazione da add a hold.