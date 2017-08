Lavoro, Poletti ritiene "ragionevole" stima assunzione 300 mila giovani

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,grazie alla decontribuzione ed ai nuovi incentivi a favore dei nuovi assunti. La previsione era stata annunciata ieri dal consigliere economico del governo Marco Leonardi Il ministro giudica unanella prossima Legge di Bilancio per il bonus assunzioni.Parlando al Meeting CL di Rimini, il numero uno del Welfare ha però precisato chepoiché il governo non ha ancora definito la platea su cui applicare il bonus., ha precisato, spiegando che ogni anno circa un milione di persone entrano ed escono dal mondo del lavoro e quindi si tratta di una stima "plausibile".Le modalità per la decontroibuzione non sono state ancora definite e, perché il ministro ha detto che bisogna rispettare la regolamentazione europea che vuole evitare discriminazioni d'età, ma si pensa ad unPoi, Poletti ha fornito qualche informazione in più sugli incentivi all'occupazione, avvertendo cheper evitare comportamenti "furbeschi" di chi voglia approfittare del bonus assumendo nuovi lavoratori e licenziando chi già è occupato. "Noi vogliamo avere più occupati e non uno scambio tra chi c'è e chi arriva", ha dichiarato.. Poletti ha ribadito che di questo problema si sta, soprattutto in riferimento aldelle pensioni per i. Il tavolo di confronto sulle varie tematiche riprenderà la prossima settimana, dopo la "pausa estiva".