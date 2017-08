Draghi tace sul QE e tocca il tema del protezionismo

(Teleborsa) - Come da copione, al simposio di Jackson Hole,dell'Eurozona, benché molti sperassero in una indicazione sull'eventuale exit strategy. Invece, il banchiere ha parlato della ripresa globale e soprattutto delIl numero uno dell'Eurotower ha detto che, soprattutto in USA dove "è ben visibile da alcuni anni", mentre in Europa e Giappone "a ripresa è ancora nella fase iniziale".delle economie avanzatee e che tale rischio è "particolarmente acuto alla luce delle sfide strutturali che devono affrontare le economie avanzate, quali il rallentamento demografico e l'invecchiamento della popolazione."Una deriva verso il protezionismo è un grave rischio", ha detto il banchiere, aggiungendo che "la cooperazione multilaterale è stata fondamentale per rendere sostenibile il libero scambio".