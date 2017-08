Partenza debole per le borse europee. Londra chiusa per festività

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano la settimana all'insegna della cautela, in attesa di una magigore direzionalità da Wall Street.Frattanto, le borse asiatiche hanno chiuso prudenti , mentreNessuna variazione significativa per, dopo esser schizzato in seguito ai discorsi di Mario Draghi (BCE) e Janet Yellen (Fed) al simposio di Jackson Hole venerdì sera Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.debole, con un calo frazionale dello 0,64%, al palo, con un ribasso dello 0,60%., con ilche lima lo 0,41%.In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Fra i più forti ribassi, che apre la seduta con -1,18% a causa di realizzi.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,91%.