Petrolio, Arabia Saudita e Russia verso estensione taglio output

(Teleborsa) - Russia e Arabia Saudita puntano ad estendere di tre mesi l'accordo raggiunto a Vienna a inizio anno fra i paesi OPEC e non OPEC sul taglio della produzione del petrolio per sostenere i prezzi della commodity.A riportarlo è il Wall Street Journal secondo cui i due maggiori paesi produttori di greggio ne avrebbero parlato durante un incontro a San Pietroburgo. Il ministro dell'energia Saudita Khalid al-Falih e il suo omologo russo Alexander Novak avrebbero affrontato l'argomento trovandosi sulle stesse posizioni, favorevoli al prolungamento dell'intesa.Intanto, il future più vicino sulcede lo 0,56% a 46,31 dollari al barile, mentre il, oscilla sui 51,37 dollari al barile (-0,10%).Il greggio aveva perso perso ieri circa il 2,7%, a causa di preoccupazioni per un rallentamento della domanda da parte delle raffinerie, legata alla paralisi prodotta dall'arrivo dell'uragano Harvey . Una situazione difficile nel momento in cui c'è già un eccesso di offerta.