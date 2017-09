Assalto ai beni rifugio sull'effetto Corea. Oro e yen al top

oro

(Teleborsa) - Lealla stabilità arrivate nel weekend dalla, con il nuovo test sulla bomba ad idrogeno , hanno messo le ali ai cosiddetti, chesulle piazze internazionali., in primis il(le borse asiatiche hanno chiuso in rosso ed i mercati europei testano al palo ).Fra le valute,, che si attesta a 109,57, per effetto della contesa diretta fra Washington e Pyongyang.L'euro invece si è riportato a 1,1906 USD (+0,23%) e scambia sullo yen a 130,47 (+0,10%), in attesa della, che potrebbe annunciare un cambio di rotta della politica monetaria (). Proprio su questa scommessa, l'euro aveva di recente sfondato la soglia degli 1,20 dollari , ai massimi da 2 anni e mezzo, ma l'eccessivo apprezzamento della divisa europea potrebbe anche convincere i banchieri europei che non sia ancora il momento di ritirare gli stimoli."E' necessario stare calmi e avere sangue freddo, perché l'attuale livello dell'euro non impedisce alla nostra industria di guadagnare quote di mercato, di essere competitiva e performante, di esportare", ha tentato di rassicurare, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, in occasione del Whorkshop Ambrosetti a cernobbio., che stamattina è salito sino ad un massimo di 1.339,82 dollari (+1%) per poi assestarsi a 1.334,12 sui livelli della vigilia.