Corea del Nord, i venti di guerra spirano sino all'Europa

(Teleborsa) - Non si placa la tensione. L'ultimo test nucleare del regime di Pyongayang del regime di Pyongayang ha provocato la reazione indignata della comunità internazionale e i missili nordcoreani potrebbero essere già in grado di raggiungere l'Europa "prima del previsto". Come affermato dal ministro francese della Difesa,Spirano venti di guerra e "lo scenario di una escalation verso un grande conflitto non può essere scartato, come dichiarato dal ministro che ha poi aggiungendo che "l'Europa rischia di essere alla portata dei missili diprima del previsto"Intanto, in risposta alle provocazioni di, lacontinua le manovre militari, mentre la Russia pur condannando il nuovo test atomico della Corea del Nord, ritiene che le sanzioni controsiano "inutili e non efficaci", come affermato dal Presidenteche spiega: "Un conflitto potrebbe portare a una catastrofe globale". Della stessa opinione, il cancelliere tedesco,che fa appello al buon senso, dicendo che la" soluzione diplomatica è l'unica strada possibile".