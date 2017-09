Piazza Affari apre la giornata in rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -per le principali piazze europee con. A pesare sono ancora le tensioni internazionali che hanno indebolito anche la borsa di Tokyo . Mentre si attende che stasera 6 settembre, dagli States venga pubblicato il, gli investitori rimangono concentrati sulle decisioni della BCE che domani 7 settembre si pronuncerà in materia di tassi d'interesse.Dal fronte macro, calo inatteso per gli ordinativi all'industria in Germania , è previsto dall'Italia l'annuncio delle vendite al dettaglio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.338,3 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 48,68 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,99%.dimessache scivola dello 0,21%. Fiaccache mostra un decremento dello 0,42%, e discesa modesta perche cede un piccolo -0,30%.Si muove in frazionale ribassocon ilche sta lasciando sul parterre lo 0,25%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità ilche retrocede dello 0,21%.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio dell'1,60%.che avanza dell'1,63% e si posiziona in cima al principale listino., evidenziando un incremento dello 0,66%.invece, si abbattono suche mostra un calo dell'1,46%.che mostra un calo dell' 1,22%con un modesto ribasso dello 0,53%.