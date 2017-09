LVenture e Invitalia investeono in due startup: 2Hire e Big Profiles

LVenture

(Teleborsa) -hanno concluso due operazioni di, ciascuna dal valore di 600 mila euro, in. Nello specifico, le due startup hanno raccolto 300 mila euro da LVenture Group e dai Business Angels e la restante parte da Invitalia Ventures."Invitalia Ventures mette a segno due importanti operazioni puntando su 2Hire e Big Profiles, giovani e promettenti realtà dell’ecosistema italiano. Si tratta di due società guidate da veri e propri talenti con i quali siamo felici di lavorare insieme. Con questi round, Invitalia Ventures conferma la sua strategia di investimento puntando su startup a forte impatto tecnologico con ottime opportunità di crescita sul mercato” ha dichiarato, Investment Manager di Invitalia Ventures., che permette di gestire il proprio veicolo da remoto e in tempo reale. Installando poi la relativa app sul proprio smartphone, il device può essere utilizzato come chiave digitale.che permette alle aziende di arricchire i profili dei propri consumatori sfruttando le informazioni pubbliche presenti sul Web (Social Networks, Dati Camerali, Albi Professionali e Dati Statistici).2Hire e Big Profiles hanno partecipato alla scorsa edizione del programma di accelerazione di, acceleratore di startup nato da una joint venture tra LVenture Group e l’Università LUISS, conclusosi a maggio 2017.“La velocità nel coinvolgere gli investitori nelle prime fasi di vita delle startup è per noi fondamentale e questa operazione ne è la testimonianza. Siamo orgogliosi di sostenere due giovani e brillanti imprese come Big Profiles e 2Hire, che mirano a farsi strada in settori dalle grandi potenzialità: il mercato delle auto connesse espanderà i profitti del settore automotive del 30%, raggiungendo un valore di mercato globale di 1,5 trilioni di dollari, mentre il settore della Customer Intelligence, grazie alle nuove soluzioni, promette di arrivare a 5 miliardi di dollari già nel 2020” ha sottolineato, CEO di LVenture Group e LUISS ENLABS.Il titolo Lventure fa piuttosto bene oggi in Borsa dove registra un progresso dell'1,64%.