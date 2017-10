Honeywell annuncia spin-off e alza le stime per l'anno

Honeywell International

(Teleborsa) - Andamento cautamente positivo per, che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.

La società ha annunciato lo spinoff di due attività di distribuzione e trasporto in due società separate entro la fine del 2018. Il piano prevede di scorporare le sue divisioni Homes (di portafoglio prodotti) e ADI (di distribuzione globale), così come il suo business Transportation Systems, in due aziende separate da quotare in borsa.

Honeywell ha rivisto inoltre al rialzo l'outlook sull'utile per azione del 2017 dalla precedente forchetta compresa tra 7 e 7,10 dollari alla nuova tra 7,05 a 7,10 dollari.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 145,1 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 141,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 149.

