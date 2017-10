Legge elettorale, il Governo autorizza la fiducia

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la fiducia sulla legge elettorale approdata oggi a Montecitorio dopo il via libera della Commissione affari Costituzionali della Camera.L'esecutivo ha accolto dunque la richiesta del Pd di blindare il testo per evitare che la riforma elettorale cada di nuovo sotto i colpi dei franchi tiratori.A riferire il(PD). E' stato presentato un numero ridotto di emendamenti: circa 200. Anche se a preoccupare la coalizione che sostiene il Rosatellum Bis non sono le modifiche al testo bensì i circa 50 voti segreti che potrebbero essere chiesti da chi si oppone alla nascita della legge elettorale.Salvo sorprese dell'ultimo minuto, la nuova legge dovrebbe essere approvata tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. Poi il testo passerà al vaglio del Senato. La riforma è il frutto di un accordo a quattro: PD, Forza Italia, Lega e AP, dopo che lo scorso giugno i franchi tiratori avevano silurato la riforma poi rimandata a settembre.- Mdp e M5s in testa - che chiedono l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il Colle fa sapere che, pur apprezzando l'impegno delle Camere, nulla può decidere nel merito.