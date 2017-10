A2A, Valotti: "finora è stato un anno positivo, siamo fiduciosi"

A2A

(Teleborsa) - "Finora il 2017 è stato un anno positivo per, quindi siamo fiduciosi". Così il presidente della utility, Giovanni Valotti, ha risposto a margine di un evento a chi gli chiedeva di anticipare qualcosa sull'andamento del terzo trimestre dell'esercizio in corso.Quanto al dialogo di A2A con Acsm-Agam per la realizzazione del polo lombardo delle utilities , ripresa daccapo dopo il rinnovo delle giunte dei due comuni soci di quest'ultima, Como e Monza,. "L'operazione è in corso, come abbiamo annunciato ufficialmente, prosegue. A questo punto, credo che la palla sia nel campo degli azionisti, che si prenderanno il tempo necessario per valutare il progetto e quindi noi, fiduciosi, proseguiamo nel cammino".