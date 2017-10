Gli Stati Uniti abbandonano l'UNESCO

(Teleborsa) - E' rottura definitiva tra gli Stati Uniti e l'UNESCO.Oggiin quanto ritenuta di avere "inclinazioni anti-israeliane".Gli USA sostituiranno la propria rappresentanza con una "missione di osservatori".Il divorzio era nell'aria dall'ormai lontano 2011, anno in cui l'UNESCO annunciò l'ingresso della Palestina come 195° Stato membro , suscitando immediatamente le ire di Israele e degli Stati Uniti, che da quel momento interruppero l'erogazione di fondi a favore dell'Organizzazione.Come noto, Washington si è sempre opposta a qualunque riconoscimento della Palestina quale Stato prima di un patto di pace in Medio Oriente.Il Direttore Generale dell'Organizzazione, Irina Bokova, ha espresso ufficialmente il proprio rammarico per la decisione assunta dagli USA.