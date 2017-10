Piazza Affari resta in coda in un panorama cauto per le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che confermano prudenza sia per le tensioni ancora presenti in Catalogna sia per l'avvio della stagione delle trimestrali in USA.Sul fronte, buone indicazioni sono giunte dalla produzione industriale dell'Eurozona , mentre si attende il dato sui prezzi alla produzione in USA nel pomeriggio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,186. Lieve miglioramento dello, che scende fino a 168 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,13%.piattache tiene la parità, performance modesta perche mostra un moderato rialzo dello 0,29%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%, ancora penalizzato dai settori(-1,22%) e(-1,01%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,01%), che ha accelerato nel corso della mattinata senza motivi evidenti, ed(+1,27%), che beneficia dell'avvio di copertura da parte di Berenberg con un Buy, grazie alla view positiva sui dividendi.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%. In caduta libera, che affonda del 2,54% e, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali. Spicca anche la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.