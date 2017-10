Borse europee riflessive. In calo Madrid

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La vicenda catalana e l'ultimatum spagnolo preoccupano gli investitori che confermano prudenza a metà giornata. La cautela è dettata anche dalle, che hanno consegnato la vittoria all'ex ministro degli Esteri austriaco, Kurz , anche se il suo partito non riuscirà a governare da solo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,182. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.304,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,26%), raggiunge 52,1 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.prosegue poco mossa, +0,17%. Sostanzialmente invariata, +0,04%. Resta vicina alla parità(+0,12%)., con ilche si attesta a 22.440 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,87%),(+0,87%) e(+0,80%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,64%),(-0,61%) e(-0,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,23%),(+1,30%),(+1,00%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,95%),(+2,62%),(+2,57%) e(+2,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.