ADR: nuova area imbarco E, la “Piazza del Made in Italy”

(Teleborsa) - La nuova area di Imbarco Internazionale E dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, inaugurata oggi, 21 dicembre 2016, rappresenta una “Piazza del Made in Italy” con un'(40 punti vendita con le migliori griffe italiane e internazionali) e ben 10 ristoranti dall'offerta fortemente qualitativa e diversificata.La Piazza del Made in Italy è suddivisa in tre piani e ospita i più prestigiosi brand del lusso e della moda internazionale, con il top delle linee commerciali e delle tendenze del momento, in 40 nuovi store.10 mila metri quadrati in più di superfici per lo shopping e il food&beverage. Si tratta del primo e secondo piano del Mall, direttamente connesso al gate per l'imbarco.Completano l'infrastruttura, al piano terra, 8 nuovi gate di imbarco.