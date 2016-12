Natale alle porte: la paura del terrorismo non deve annullare la voglia di shopping

(Teleborsa) -

"Dopo la strage di Berlino e le conseguenti misure di sicurezza che si stanno adottando in molte città italiane, è giusto effettuare controlli più serrati sui mezzi di trasporto ma non bisogna cedere alla paura". E' quanto spiega Confcommercio che dice no "a ulteriori limitazioni della circolazione dei mezzi e non vuole annullare i tanti mercatini organizzati in questo periodo".



Gli episodi di attentati possono influenzare nel breve periodo i comportamenti dei consumatori rispetto agli acquisti, compresi i regali di Natale, e ai viaggi, non tanto per le destinazioni italiane quanto per le zone interessate che potrebbero essere penalizzate. Ma, nel medio e lungo periodo, nei comparti del commercio e del turismo non si dovrebbero verificare effetti depressivi sui consumi, anche se tutto questo va però valutato considerando l'attuale clima di fiducia che continua a peggiorare e che determina un 2017 ancora incerto".



L'Associazione dei commercianti spiega che "quello che serve è stringere le maglie dei controlli e alzare il livello dei requisiti di sicurezza per le imprese dell'autotrasporto, misure che vanno fatte con intelligenza tenendo conto che alle persone dev'essere garantito il diritto alla mobilità e alle imprese il diritto di lavorare e portare a destinazione la merce".