Piazza Affari al palo con le banche. In rosso anche le altre borse europee

Unicredit

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

UBI Banca

Unicredit

Saipem

Unipol

(Teleborsa) -, scontando il nervosismo sul mercato del cambi , dove il dollaro sconta il dato deludente del PIL e la politica sempre più "chiusa" ed intransigente del Presidente USA Donald Trump . Il timore è che questo possa avere ripercussioni negative sul commercio internazionale.Giornata di fine mese piena di, fra cui quello positivo sulla fiducia di imprese e consumatori in Eurolandia e sul PIL della Spagna che è cresciuto risultato in linea con le attese.A Milano sono sempre sotto i riflettori le banche, in particolare, in attesa del CdA straordinario in calendario oggi Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,55%. Torna a salire lo, attestandosi a 186 punti base, con un aumento di 9 punti base ed un rendimento del BTP decennale pari al 2,32%, dopo l'asta del Tesoro si registrano vendite su, che soffre un calo dello 0,73%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%, male, che registra un ribasso dello 0,84%. Molto peggio la borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,07%.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa. Le peggiori performance si registrano sulle banche, in particolare, che crolla del 6,35%. In caduta libera, che affonda del 5,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,49 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,69%.