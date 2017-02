L'Europa procede al rialzo aspettando la Fed

Euro / Dollaro USA

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferragamo

beneficia dei numeri svelati ieri

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

Brembo

Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) -si indebolisce a metà giornata mentre continuano sulla scia degli acquisti leGli occhi degli investitori sono tutti puntati sulla Fed alle prese con la prima riunione del 2017 in cui rivelerà le sue mosse di politica monetaria.Intanto buoni segnali giungono dall'Europa dove migliora il settore manifatturiero , l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,08. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,1 dollari per barile.si muove in territorio positivomostrando un incremento dello 0,96%.Giornata moderatamente positiva perche sale dell'1,02%. Fa beneche evidenzia una salita dell'1,14%.suldello 0,47%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,39%.di Milano, troviamo(+5,77%) che(+2,55%),(+1,97%) e(+1,94%).i, invece, si abbattono suche continua la seduta con -1,44%.suda cui oggi ci attendono dettagli sull'aumento di capitale