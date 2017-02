Piazza Affari avvia la giornata su di giri insieme alle borse europee

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferragamo

STMicroelectronics

Unicredit

Buzzi Unicem

CNH Industrial

(Teleborsa) -che si allinea alla buona performance delleLe borse europee aprono con fiducia seguendo la scia positiva lasciata da Tokyo . Gli occhi sono tutti puntati sullache stasera rivelerà le sue mosse di politica monetaria.Dal fronte macro, dopo i molti dati di ieri, oggi la giornata è scarna. E' atteso, infatti, solo il PMI manifatturiero dell'L'continua gli scambi a 1,08 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,87%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,84 dollari per barile.Invariato loche si posiziona a 183 punti base.in luceche mostra un ampio progresso dello 0,92%. Tonicache evidenzia un incremento dello 0,77%. Fa beneche sale dello 0,94%.La borsa di Milano avvia all'insegna dei guadagni. Ilmostra una plusvalenza dello 0,95%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso. Sulla stessa linea ilche avvia la giornata in aumento dello 0,90%.di Piazza Affari, in primo pianoche mostra un forte aumento del 3,89%. Gli investitori festeggiano i ricavi in aumento con un importante progresso del 2,46%., che mostra un fortissimo incremento del 2,03%.perche avanza del 3,25%.che avvia la seduta con -0,43% dopo aver annunciato un 2016 in perdita