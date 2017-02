Borsa Milano gira in rosso con gli energetici

differenziale BTP-Bund

(Teleborsa) -, dopo un avvio migliore, ispirato dal rimbalzo dei titoli bancari che hanno poi invertito la rotta.Il clima è ancora molto incerto a causa delle, che si riflettono sulle tematiche economiche, soprattutto in Europa dove permangono spinte euroscettiche. Le precisazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel sull'ipotesi di un'Europa divisa in due , esclusa da Berlino, hanno aiutato molto poco i mercati europei, che risentono anche dee dellasui bond governativi della "periferia" europea: ilresta pericolosamente sui 200 punti.Le incertezze si riversano sul cambio, che mantiene un calo dello 0,38%.si conferma in lieve recupero, con un +0,13%, più debole, che segna un -0,17%, moderatamente positiva, che sale di un frazionale +0,42%., che mostra sulun calo dello 0,26%.Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dello 0,92%, e per, che segna un incremento marginale dello 0,81%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,72%., che prosegue le contrattazioni a -3,47%, dopo un esordio tonico sulla scia delle indicazioni positive giunte dai conti pubblicati ieri sera , conche scende dell'1,43% e, che segna un -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.Fra le società più piccole del Listino vanno segnalati ottimi spumnti su(+9,94%) dopo l'accordo con TTY Biopharm , e(+7,74%), grazie al piano industriale