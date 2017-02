Piazza Affari con un colpo di coda sul finale azzera le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Resta tuttavia l'incertezza tra gli investitori che si muovono concondizionati dai, in particolare in Francia.Lieve calo dell', che scende a quota 1,068. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.241,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,43 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 194 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,25%.senza slancio, che chiude con un -0,05%.è stabile, riportando un misero +0,04%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,58% a 18.772 punti, dopo essere stato penalizzato nel corso della giornata dalla debole performance dei titoli finanziari ed energetici.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,83 miliardi di euro, con un incremento del 14,82%, rispetto ai precedenti 2,47 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,87 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 321.041, rispetto ai precedenti 277.630.Su 217 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 98 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 110 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 9 azioni del listino milanese.a Piazza Affari per i settori(+2,84%),(+1,71%) e(+1,49%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,23%),(-1,80%) e(-1,69%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,10%., con un importante progresso del 3,66%, insieme alle altrecome, +3,03% e+2,91%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,47%, su qualche presa di profitto.Affonda, con un ribasso del 2,47%, dopo i dati sulla raccolta Tra gli energetici, crolla, con una flessione del 2,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%, dopo i risultati sul giro d'affari che sembrano aver deluso il mercato.