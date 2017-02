L'avversione al rischio mette K.O la Borsa di Milano. Le altre borse chiudono in attivo

spread

(Teleborsa) -, confermando una delle performance peggiori in UE, dopo che il rapporto della Commissione europea ha messo sull'attenti l'Italia . Il mercato italiano si è allineato a quelli della cosiddetta "periferia" europea (Atene e Madrid), mentre chiudono in attivo gli altri mercati dell'Europa Centrale., anche per effetto dell', che si spinge verso i 200 punti a quota 196, in aumento di 5 punti base rispetto alla vigilia (il rendimento del BTP decennale è pari al 2,21%). Un movimento che segnala l'avversione al rischio degli operatori verso i Paesi a più alto debito.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 53,52 dollari per barile, con un calo dell'1,49%.bene, che segna un piccolo aumento dello 0,26%,avanza dello 0,38% echiude con un +0,15%.; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 20.694 punti, in calo dello 0,73%. In moderato rialzo il(+0,5%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Ilnella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 432,1 milioni di euro, pari al 20,07% rispetto ai precedenti 2,15 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,87 miliardi di azioni.A fronte dei 216 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 91 azioni. In lettera invece 119 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 6 stocks.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+0,85%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,84%),(-1,56%) e(-1,28%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,84%.In luce il lusso nel giorno in cui si apre la settimana della moda a Milano termina con un ampio progresso dell'1,13% eregistra un progresso dello 0,72%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,73%.Fra i più forti ribassi si segnalano le banche, conche ha archiviato la seduta a -4,24%,in calo del 3,82% eche scivola del 3,36%.In apnea, che arretra del 3,46%.