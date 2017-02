Terremoto, allarme agricoltori per il crollo delle presenze negli agriturismi

(Teleborsa) - Ilcontinua a produrreitaliane (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio), legata non solo all'agricoltura, ma anche ad un certo tipo di turismo, che ora è in ginocchio. E' il caso degli, ad un passo dalle festività pasquali.L'allarme è stato lanciato dalla, una delle due maggiori associazioni rappresentative degli agricoltori, che parla diL’effetto “panico” ha coinvolto anche aree distanti dai crateri, dove le strutture ricettive sono sicure e integre. L’appello dall’Assemblea nazionale di Turismo Verde: “Agriturismi vitali per le aree interne della dorsale appenninica, valgono oltre 170 milioni di euro e presidiano il territorio. Serve una grande campagna di promozione per scongiurarne l’abbandono. Stiamo parlando di un settore che conta 3.852 aziende agrituristiche e che, prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto scorso, generava un fatturato annuo da 173 milioni di euro negli agriturismi dell’Appennino. Più in generale, il movimento agrituristico in Italia è un fenomeno in costante crescita dal 1985 (+55% in dieci anni), rappresentando uno degli asset più performanti del settore primario e dell’economia nazionale.: le 2.450 strutture agrituristiche nelle Province colpite dal terremoto già registrano. Ancora più grave la perdita economica per gli agriturismi che si trovano all’interno del cratere del sisma: 655 aziende che, tra danni e assenza di guadagni, hanno già visto sfumare circadal 24 agosto a oggi.