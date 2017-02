Borsa Milano in vetta con le banche. Caute le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con uno Spread che si è allontanato dalla soglia psicologica dei 200 punti ed alcune notizie positive prettamente domestiche. Al contrario,, in attesa dell'evento clou della settimana: ilal Congresso che sostituisce il consueto State of EThe Union ad inizio mandato.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30%. Lo, si attesta a 194 punti base, con un calo di 4 punti rispetto al precedente,mentre il rendimento del BTP a 10 anni è del 2,14%. Oggi si è tenuta l'asta di titoli di stato a medio lungo, che conferma una crescita dei rendimenti sulle più lunghe scadenze.viaggia in pari, così comeche non registra variazioni significative, mentreregistra una piccola limatura dello 0,13%. A Piazza Affari, ilprosegue la giornata con un aumento dello 0,74%, a 18.734 punti.In buona evidenza le(+2,01%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,34%), dopo il benservito al Leone di Trieste . Invecescivola del 3,48%, trascinando con sè anche, che mostra una caduta del 2,15%.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,07%, grazie ai solidi dati patrimoniali . Forti anche(+2,95%) e(+2,8%).Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,09%.Sull'intero Listino vanno segnalate l'(+7,92%) grazie al via libera allo Stadio (+4,17%) dopo la sigla della partnership per Milano Santa Giulia , e(+3,13%), in vista della produzione dell'auto elettrica in Cina