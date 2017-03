Piazza Affari in prima fila con Eni e banche

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Petrolifero

Chimico

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

Moncler

ENI

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata positiva delle borse europee, in scia al dato sopra le attese del PMI manifatturiero cinese ed ai tagli fiscali promessi dal Presidente USA Donald Trump . In mattinata è arrivato anche il dato positivo sul PMI dell'Eurozona Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,42%. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 184 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,09%, brilla, con un forte incremento (+1,62%). Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,18% grazie anche alIn luce sul listino milanese i comparti(+3,62%),(+2,75%) e(+2,50%).Tra idi Milano, si distinguono(+5,18%) ed(+4,14%).Corre anche(+4,11%) dopo i conti Brilla(+2,96%), in seguito ai risultati positivi ed al nuovo Piano presentato a Londra.