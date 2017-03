Borsa Milano in rialzo davanti alle altre Borse che proseguono caute

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre tutte le altre, in attesa dellapartenza di Wall Street dopo i nuovi. Intanto, la Fed ha confermato un quadro positivo per l'economia , mentre dall'Eurozona sono arrivati dati preoccupanti sull'inflazione Prevale ancora la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.resta vicino alla parità(+0,02%), piatta, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,43% a 19.447 punti.Tra idi Milano, si distinguono(+3,52%), dopo i risultati Bene(+1,94%) e(+1,70%), che oggi ha rilevato l'ultima dlele 4 "good bank" Sostenuta(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.Scivola, con uno svantaggio dell'1,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.