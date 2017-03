Piazza Affari e le altre Euroborse tirano il fiato

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre tutte le, grazie agli ampi guadagni archiviati la seduta precedente.Pesano alcune, ma il sentiment è ancora positivo sull'onda deie della performance positiva dei mercati asiatici . Intanto, la Fed ha confermato un quadro positivo per l'economia , mentre si attendono leprime mosse concrete del programma annunciato dal Presidente USA Donald Trump L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,054. Lofa un piccolo passo indietro, con un misero calo dell'1,32% a quota 181 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, stessa impostazione per, che registra un +0,04%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,10%.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,34% dopo conti estremamente positivi Bilancio positivo anche per, che vanta un progresso dell'1,03%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.