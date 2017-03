Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee seppur con guadagni più contenuti rispetto a Piazza Affari che si rafforza grazie alla buona performance di alcuni titoli bancari e industriali.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.236,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,95 dollari per barile, in netto calo dell'1,63%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 181 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,12%.poco mosso, -0,06%. Sostanzialmente invariato, -0,01% mentre resta vicino alla parità(+0,06%).suldello 0,39%.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,84 miliardi di euro, in ribasso (-8,16%), rispetto ai precedenti 3,09 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 273.855, rispetto ai precedenti 321.461, mentre i volumi scambiati sono passati da 1,01 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,82 miliardi.A fronte dei 218 titoli trattati sulla piazza milanese, 94 azioni hanno chiuso in calo, mentre 115 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 9 azioni del listino italiano.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,58%),(+0,89%) e(+0,85%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,07%),(-0,57%) e(-0,42%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,09% grazie ai risultati di bilancio in crescita In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,35% dopo che la controllata turca ha ceduto sofferenze per 140 milioni di euro. Acquisti anche su(+0,40%) che oggi ha rilevato l'ultima delle 4 "good bank" Decolla, con un importante progresso del 2,24% sull' ipotesi di ritorno al dividendo annunciata dall'Ad Moretti Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,54%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,71%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79% dopo aver deluso gli investitori fornendo un outlook debole.Preda dei venditori anche, con un decremento dell'1,26%.