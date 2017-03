Mercati in stand-by. Focus sulla Federal Reserve

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in calo per le principali borse europee conquesta sera. Gli addetti ai lavori sperano che dalle parole delpossa arrivare qualchestatunitense in vista dellaL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Ricca l'agenda macroeconomica: tra gli appuntamenti di oggi si segnala quello con l'Istat che diffonderà larelativo al quarto trimestre e l'Lieve calo dell', che scende a 1.226 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,27%.Sulla parità lo, che rimane a quota 181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.si registra una piccola perdita per, -0,39%, mentre si muove dimessa, che cede lo 0,30%. Sostanzialmente invariato, -0,08%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.413 punti.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,79%),(-0,59%) e(-0,57%).di Piazza Affari,avanza dell'1,02% grazie alla valutazione positiva di. Per contro, nel comparto lusso, si muove in calo, che registra una flessione dello 0,93%.Tra le banche, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%. Leggermente positiva(+0,15%) dopo l' uscita di Palenzona come Vice Presidente che apre di fatto la strada alla revisione della governance di Piazza Gae Aulenti.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%.Tra gli industriali, guadagno moderato per, (+0,58%) scelta dalla statunitense Boeing per la gara degli elicotteri per U.S. Air Force Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+1,02%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,09% all'indomani dei conti che hanno evidenziato un calo degli utili In caduta libera, che affonda del 2,56%.scende dell'1,79% su prese di profitto dopo la corsa innescata dai ricavi record nel 2016