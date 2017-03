Gentiloni: chiarire su Consip. Oggi l'interrogatorio di Romeo

(Teleborsa) - Sull' inchiesta Consip "mi sta a cuore che si faccia chiarezza da parte della magistratura", ha dichiarato il presidente del Consigliodurante la trasmissione televisiva Domenica In condotta da Pippo Baudo."Il meccanismo Consip è servito al Paese in termini di riduzione di spese, serve a concentrare gli appalti per evitare che ogni singola amministrazione si faccia i suoi. Se in questa roba si inserisce la corruzione, come sembra dall'inchiesta, è molto grave e mi auguro che la magistratura lo chiarisca nel modo migliore possibile e più rapido possibile", ha precisato il premier.Oggi, lunedì 6 marzo 2017, si tiene l'interrogatorio di garanzia in carcere dell' imprenditore napoletano Alfredo Romeo , accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Consip. "Il nostro assistito afferma di non aver mai dato soldi a nessuno e di non avere mai incontrato Tiziano Renzi o gente legata all'entourage dell'ex presidente del Consiglio", hanno dichiarato i legali di Romeo entrando nel carcere di Regina Coeli.