Mercati al rialzo in attesa del Job Report USA

(Teleborsa) - Avvio al rialzo per i principali mercati europei conchesi allinea alla performance positiva delA dare sostenere il sentiment degli investitori ci ha pensato la BCE che ha alzato le stime di crescita dell'economia mentre oggi gli occhi sono tutti puntati sul, vero market mover della settimana.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,06, in salita dello 0,25%. in frazionale rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 49,47 dollari per barile.guadagno moderato perche avanza dello 0,40%. Piccoli passi in avanti anche perche segna un incremento dello 0,44%.sale di un frazionale +0,31%.Il listino milanese mostra un frazionale guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,69%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso. Sulla stessa linea ilche avanza in maniera frazionale (+0,63%)(+1,47%),(+0,67%) e(+0,61%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+2,97%). A seguireche avanza del 2,39%. Fa bene(+2%) e(+1,76%).Tra i(+2,85%). Avanza(+2,71%)., invece, si registrano su(-0,97%)che registra un ribasso del 2,12%.perche avvia gli scambi con una perdita dell'1,06%.