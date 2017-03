Borsa Milano in rosso per scadenze tecniche e sentiment cauto

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

BPER

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediaset

Enel

Fiat Chrysler

CNH Industrial

Prysmian

(Teleborsa) -, che appaiono tentennanti in avvio di giornata, sia per la cautela espressa dalle borse asiatiche , che per le. Oggi infatti è il giorno delle cosiddette, cioè la scadenza di opzioni e future su azioni ed indici, e qualche riposizionamento di portafoglio dell'ultimo minuto è pressoché scontato.Per il resto, i mercato confermano una certa cautela, in attesa dello, che oggi parlerà soprattutto di commercio mondiale, ed in vista diLeggera crescita dell', che sale a quota 1,077, dopo che lòa Fed ha dato un messaggio da "colomba" al mercato, nonostante il rialzo dei tassi In lieve rialzo lo, che si posiziona a 192 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,38%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,40%, senza slancio, che segna un +0,08%, mentreè sottotono, riportando un -0,04%., dove ilcede lo 0,36%.Tra idi Milano, si distinguono i bancari:(+1,82%),(+0,97%) ed(+0,82%).Bene anche(+1,72%).Reazione negativa di, che cede l'1,74%, nel giorno della presentazione dei conti : la compagnia ha annunciato numeri sopra le attese, un dividendo superiore al previsto e, a sorpresa, un piano di buyback da 2 miliardi.Giù ancheche cede l'1,11% e, che segna un -1,03%: FCA ha completato la vendita di una quota dell'1,784% di CNH.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.