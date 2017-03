Borse europee in rosso. Vendite diffuse

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in calo per le principali borse europee che seguono la scia negativa disegnata stamane dalle piazze asiatiche e, ieri sera, da Wall Street.A pesare sul sentiment degli investitori sono stati ie, di conseguenza, l'esito del voto di domani al Congresso sulla sostituzione dell'Obamacare. Timori che hanno spinto gli addetti ai lavori ae, a gettarsi sui beni rifugio come oro e titoli di Stato.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081, in una giornata povera si spunti sul fronte macroeconomico. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,64%.Avanza di poco lo, che si porta a 186 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,29%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,74%. Giù anche, che mostra un calo frazionale dello 0,69%. Dimessa, che cede lo 0,56%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,97%.. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,98%),(-1,96%) e(-1,58%).In questaper Piazza Affari,. Le peggiori performance si registrano su, (-2,86%) penalizzata dalle indiscrezioni stampa circa l'inchiesta aperta sul gruppo automobilistico dalla procura di Parigi per l'emissione di alcuni motori diesel.Tra le banche, affonda, con un ribasso del 2,75%. Crolla, con una flessione del 2,73%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,63%.