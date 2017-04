Il CdM dà il via libera alla "manovrina". DEF rivede PIL al rialzo all'1,1%

(Teleborsa) -(Documento di economia e Finanza) dopo circa due ore di consiglio. La Manovra incorpora unadall'1% indicato in precedenza.Il PIL - ha detto il Ministro dell'Econpolmia Pier Carlo Padoan - dovrebbe poi frenare all'1% dall'1,3% nel 2018 dall'1,2% all'1% nel 2019, prima dell'impennata attesa nel 2020.Ilal termine della riunione, finalizzata anche adrichiesta da Bruxelles per correggere lo squilibrio dei conti dello 0,2%, ha affermato:. Il numero uno del governo ha poi parlato diper rispettare il Patto di stabilità europeo e l'impostazione di Bruxelles "che è molto severa"."Il lavoro fatto in questi anni continua con il binomio riforme-crescita", ha aggiunto, sottolineando che i numeri "devono tradursi, e non sempre è facile, in conseguenze per famiglie e imprese".Come atteso, il CdM ha esaminato: ladei conti dello 0,2%, le misure a favore degli, le misure a favore dele altre misure per la crescita e prevede anche un impegno per leIl DEF(settore statale e non statale) con l'intento di ragigungere l'aumento contrattuale medio di 85 euro con i rinnovi 2016-2018, come previsto dal famoso Decreto madia sul pubblico impiego. Gli oneri per i successivi rinnovi dovrebbero essere pari a 2,3 miliardi per il 2019 e 4,6 per il 2020.che sarà varato con un Dpcm. "Credo che siano la migliore risposta a chi volesse presentare questa operazione come un'operazione depressiva", ha detto Gentiloni.A partire da quest'anno,nella propria finanziaria, oltre al PIL, alcuni. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia, citando questi quattro indicatori: il reddito medio disponibile, l'indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti."E' tempo che la politica economica superi l'approccio alla programmazione basato esclusivamente sul PIL e assuma impegni programmatici per migliorare ambiti più specifici della qualità della vita dei cittadini", sottolinea il Tesoro.