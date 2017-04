Banche, Unimpresa: prestiti alle aziende crollati negli ultimi 12 mesi

(Teleborsa) - Il credit crunch continua a colpire le aziende italiane. Se nel 2016 i prestiti alle imprese sono scivolati di 17 miliardi (-1,52%),(+1,35%). Continuano a salire anche le rate dei finanziamenti non rimborsate: le sofferenze lorde sono cresciute di 7 miliardi arrivando a 203 miliardi (+3,60%), mentre quelle nette sono scese a 77 miliardi in diminuzione di 5,5 miliardi (-6,74%). Questi i risultati principali di una analisi flash del Centro studi di Unimpresa, che ha rielaborato i dati della(-0,26%).Secondo l'associazione, sono calati i prestiti alle imprese con scadenza fino a 1 anno (breve periodo) di 12,5 miliardi (-4,49%) e sono calati anche quelli oltre 5 anni (lunga durata) di 8,9 miliardi (-2,48%). In aumento, invece, i finanziamenti con scadenza fino a 5 anni (medio periodo) di 9,4 miliardi (+6,32%).).(-3,47%).Le sofferenze lorde sono salite a 203 miliardi, in crescita di 7 miliardi (+3,60%).(-6,74%). Il rapporto tra sofferenze lorde e prestiti totali ai privati è passato dal 13,91% al 14,45%. Il rapporto tra sofferenze nette e prestiti totali ai privati è passato dal 5,86% al 5,48%."Lo Stato salva le banche, con un fondo da 20 miliard i che potrebbe non bastare, ma non ci sono certezze sulla riapertura dei rubinetti dei finanziamenti: chi ci assicura che ripartiranno?" E' questo il commento del vicepresidente di Unimpresa,